Percheziții în Chișinău, Comrat și Taraclia: patru persoane, reținute // FOTO

Decizia PAS de a accepta votarea socialistei Zinaida Greceanîi în funcția de speaker și posibilitatea unei guvernări comune cu PSRM readuce Rusia în prim plan în puterea de la Chișinău. De această părere este fostul consilier prezidențial român Iulian Chifu, într-un editorial publicat de portalul deschide.md.„Astfel că PAS dă Republica Moldova pe mâna Rusiei, la masa verde, într-o tranzacție absconsă pe care doar negociatorii subterani o știu(cu mână europeană implicată firește), și acest fapt poate costa cât o generație de ocupație rusă directă, la Chișinău, prin readucerea fostei metropole la masă, direct, așa cum a stat direct și Dmitri Kozak la masa negocierilor făcând majorități. Iar aceasta e o greșeală strategică ce se plătește în veac, în istorie”, scrie Iulian Chifu.În opinia analistului citat, votarea Zinaidei Greceanîi ca Președinte al Parlamentului are și costuri directe.„Votarea Zinaidei Greceanîi ca Președinte al Parlamentului are costuri directe, în personajul sulfuros pentru care depui voturile, în simbolul votului pentru Rusia, dar mai ales prin votarea unei paveze lui Dodon, din propriul partid, că poate face ce vrea. Pentru că, fără prea multe atribuții, președintele Republicii Moldova nu poate face nimic, pentru că procedura stabilită de către Curtea Constituțională când nu vrea să semneze legi și numiri, încălcând Constituția, este ca semnătura să o poată face numărul doi în ierarhia statului, Președintele Parlamentului. Or până azi, postura aceasta era deținută, la control și echilibru, de către PDM, pe când acum, dacă scapi poziția aceasta către PSRM, înseamnă să-i oferi garanții lui Dodon, care poate face ce vrea și nu mai poate fi oprit”, conchide Iulian Chifu.