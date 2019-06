De ziua eroilor romani, au fost comemorati cei 44 de ostasi, cazuti pe campul de lupta, in cel de-al Doilea Razboi Mondial, care au fost inmormantati in Festelita, Stefan-Voda. In centrul satului a fost dezvelit bustul lui Ferdinand I reformele caruia au fost importante si pentru cei din localitate - VIDEO

De ziua eroilor romani, au fost comemorati cei 44 de ostasi, cazuti pe campul de lupta, in cel de-al Doilea Razboi Mondial, care au fost inmormantati in Festelita, Stefan-Voda. In centrul satului a fost dezvelit bustul lui Ferdinand I reformele caruia au fost importante si pentru cei din localitate - VIDEO

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md