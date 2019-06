Vladimir Putin: Nici Rusia, nici aliaţii SUA nu susţin o intervenţie militară în Venezuela

14:45

Fostul vicepreședinte al Venezuelei Tareck El Aissami a declarat că ţara sa nu are nevoie de noi arme rusești - potrivit agenţiei RIA Novosti. În plus, Tareck El Aissami a afirmat că Venezuela nu are nevoie nici de un nou împrumut din partea Rusiei, scrie Rador.