PAS și-a bătut joc de PSRM? Un deputat al partidului Maiei Sandu anunță că ei ni susțin un speaker socialist

Blocul ACUM nu este pregătit să preia guvernarea în Republica Moldova şi are nevoie de timp pentru a-şi pregăti o echipă de guvernare. Opinia aparţine analistului politic american Vladimir Socor şi se conţine într-un interviu acordat postului de radio Europa Liberă. "Blocul ACUM are un răgaz să se pregătească, Blocul ACUM avea nevoie de acest […]