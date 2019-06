Nicolae Negru: „O alianță PAS-PSRM nu e nici măcar monstruoasă, căci o alianță „monstruoasă” poate fi funcțională…”

15:10

Liderul PUN, Anatol Șalaru, a venit cu un comentariu pe Facebook referitor la anumite declarații ale liderului PPDA, Andrei Năstase, privind formarea coaliției de guvernare. Astfel, politicianul susține că Andrei Năstas se prevalează de declarația președintelui Traian Băsescu pentru a justifica o alianță cu PSRM sub binecuvântarea Rusiei, ”întrupată” la Chișinău în persoana lui Dmitrii Kozac.„Din respect pentru adevăr trebuie spus că președintele Traian Băsescu a recomandat crearea unei alianțe în favoarea cetățenilor, nu în favoarea Rusiei sub coordonarea lui Kozac. În ceea ce privește afirmațiile lui Andrei Năstase cum că nu ne-am impacientat în cazul unei alianțe PD-PSRM, îi reamintesc acestuia că eu, Traian Băsescu si PUN am sprijinit în alegerile din febrarie și turul doi al celor locale blocul ACUM și nu pe Plahotniuc și PD-ul.