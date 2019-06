Andrei Năstase – lider la eșecuri. Primar, președinte și speaker – doar în vise

14:15

Un bărbat care se afla în calitate de pasager în automobilul Dacia, implicat în accidentul de ieri din preajma satului Bugeac, a decedat la spital din cauza multiplelor traumatisme. Astfel, bilanțul accidentului se ridică la doi morți și trei răniți.Amintim că nenorocirea s-a produs în jurul orei 10.00. Șoferul unui automobil de model Ford ar fi ieșit pe contrasens și s-a tamponat violent de o Dacia. În urma impactului, bărbatul din Ford a decedat la scurt timp, iar soția și copilul acestuia s-au ales cu traume. La fel, au fost răniți și doi bărbați din Dacia, unul dintre care a decedat noaptea trecută.„Pacientul se afla în stare gravă, având multiple traumatisme, mai exact fracturi ale oaselor”, a declarat directorul spitalului raional Comrat, Elena Novac, pentru portalul Găgăuzinfo.MD.Novac a mai adăugat că starea copilului este în continuare gravă, acesta, împreună cu mama, fiind transportați la Chișinău.Totodată, un martor a povestit despre momentele de coșmar prin care a trecut în timp ce încerca să ajute victimele.„Nu cred că voi dormi încă multe nopți. Astăzi am fost martor al accidentului din Comrat, Bugeac, în ochii mei a avut loc și m-am oprit împreună cu colegul meu să vedem și să ajutăm cu ce putem. Alergând spre ambele mașini am auzit că în Ford era un copil care striga: „Tată, tată!”. Piciorul copilului era prins sub scaunul tatălui-șofer, era rupt și sângera.Nu îmi dau seama cum l-am scos, dar ne-a reușit. După am reușit să o scoatem și pe mama care era lovită foarte tare la cap. Apoi, minute în șir, am încercat să scoatem șoferul care era prins între fiare și din cauza că nu am avut instrumente, care ar fi putut tăia mașina… tatăl a murit în ochii mei, privindu-mă în ochi. Sunt imagini greu de descris, dar… vreau să vă rog ceva foarte mult.În jur oamenii filmau și puțini au fost cei care s-au implicat să ajute la salvarea acestor oameni… Eu povestesc și mă simt atât de… cuvinte nu sunt… îi văd mereu în fața mea și mă simt vinovat că nu am putut să îl salvez pe el… șoferul. Oameni buni, vreau să vă rog să vă dotați mașinile cu: trusă medicală, întrucât astăzi nimeni nu o avea, greu am găsit în ambuteiajul creat. De asemenea – obiecte din metal, stingător… Vă rugăm în asemenea situații să lăsați filmatul și să ajutați la salvarea vieților! Prețuiți viața, persoanele dragi și aveți grijă la drum!”, a mărturisit martorul, citat de Zugo.MD.[caption id="attachment_144144" align="alignleft" width="960"] dse.md[/caption]