Mâine vor cădea ploi cu descărcări electrice, însoţite de grindină

Organizatoarea cursei este Hospice of Hope Moldova, organizație care își propune ca în urma evenimentului să colecteze donații în valoare de cel puțin 500 de euro pentru a dezvolta serviciile de îngrijire paliativă în regiunile Republicii Moldova, scrie IPN. Potrivit unui comunicat al organizației, Hospice Bike Tour 2019 oferă șansa celor care suferă de boli incurabile și condiții limitatoare de viață în regiunile Republicii Moldova să trăiască cu demnitate și fără durere. Cursa de ciclism, care va avea startul pe 14 iunie și va ajunge la final pe 18 iunie, se va desfășura pe trasee din Republica Moldova și România. Startul va fi dat la Chișinău, urmând ca bicicliștii să pedaleze până la Iași, apoi la Gura Humorului, Lacul Bicaz, Miercurea Ciuc, Brașov. În timpul cursei, se va trece pe lângă locuri precum Pietrele Doamnei, coborând pe versantul drept al Lacului Izvorul Muntelui și parcurgând Transrarăul – al treilea cel mai frumos drum montan din România. Pe 19 iunie este programată întoarcerea la Chișinău. Traseul are o lungime de 700 de km și, potrivit Ralucăi Muntean, manager pe țară Hospices of Hope Moldova și Albania, reprezintă o provocare pentru echipa organizației și pentru participanți. „Sunt mândră că am ajuns la această ediție a #HospiceBikeTour – o mare provocare pentru echipă și participanți. Și în acest an, bicicliștii amatori vor parcurge un traseu de poveste în Moldova și România. Ceea ce poate părea doar o vacanță activă, este, de fapt, speranța pentru o viață demnă și fără durere a celor care se confruntă cu o boală incurabilă, în regiunile Republica Moldova. Vreau să-i îndemn pe toți amatorii de ciclism să accepte provocarea #HospiceBikeTour2019. Iar pe cei ce nu pot participa, îi încurajez să ne ajute să readucem speranța în viețile pacienților noștri, cu o mică donație”, a menționat Raluca Muntean, citată în comunicat. Rețeaua de îngrijire paliativă integrează cinci echipe mobile, multidisciplinare, care prestează servicii de asistență medico-socială la domiciliu în regiunile Soroca, Ocnița, Orhei, Taraclia și Cahul, persoanelor care se confruntă cu o boală incurabilă sau condiții limitatoare de viață. Toate serviciile oferite sunt gratuite pentru beneficiarii acestora. De la lansarea proiectului „Rețeaua Națională de Servicii de Îngrijire Paliativă”, peste 700 de persoane au beneficiat de servicii calitative de îngrijire paliativă, peste 15 mii de vizite și consultații au fost efectuate, peste 40 de persoane au fost instruite în diferite aspecte ale îngrijirii paliative și peste o mie de persoane au primit ajutor umanitar sub forma de pungi pentru stomă și accesoriile necesare. Cei care doresc să participe la cursă se pot înscrie la adresa https://hospicesofhope.md/hospicebiketour. Persoanele care vor să contribuie în calitate de donator sau sponsor al evenimentului, pot contacta organizatorii pe Facebook, la adresa electronică cristina@hospicesofhope.md sau la numerele de telefon +373 22 022 118 / +373 60 394 306.