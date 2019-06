Universitatea Populară de Vară „Constantin Stere”, la a şasea ediţie

19:30

De dimineaţă, candidaţii la examenul de Bacalaureat au intrat în sală emoţionaţi, doar încrezători că îl vor trece cu brio, le-au răspuns elevii, jurnaliştilor. • „Eu am învăţat tot anul, de aceea sunt sigur că voi scrie bine. Desigur că sunt emoţii pozitive şi negative” „Sunt pregătit, am emoţii pozitive şi cred că totul o să fie bine la noi la toţi. Am repetat tot ce am învăţat la şcoală”, au spus tinerii. Iar după trei ore, s-au arătat mulţumiţi de ceea ce au scris. „A fost foarte uşor pentr...