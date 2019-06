Năstase o acuză pe Greceanîi de falsuri, iar Dodon, după ce a plecat Kozak, și-a dat drumul la gură

11:30

Fostul candidat al blocului ACUM la alegerile parlamentare din februarie 2019, Valeriu Munteanu, a criticat dur intenția Maiei Sandu și a lui Andrei Năstase de a forma o coaliție cu PSRM. În viziunea lui Munteanu o astfel de coaliție ar fi foarte periculoasă pentru viitorul Republicii Moldova, iar întâlnirea liderilor ACUM cu Dmitri Kozak a fost o capcană întinsă de Moscova.Munteanu a spus în cadrul emisiunii „Punctul pe AZI” de la TVR Moldova, că este nonsens pentru Federația Rusă să ne vorbească nouă despre standartele europene și voința alegătorilor, în condițiile în care Moscova singură nu respectă aceste principii.„Dmitri Kozak a preluat același mesaj al Președintelui Dodon despre relațiile economice, după care, demonstrativ, a început să vorbească fără să fie întrebat despre formarea unei coaliții de guvernare la Chișinău. Și reprezentantul Federației Ruse, unde dictatura e până la gât, ne vorbește nouă despre respectarea condițiilor statului de drept, despre dezoligarhizare, despre Uniunea Europeană și respectarea voinței alegătorilor, voința europeană și respectiv Comisia de la Veneția”, a declarat Munteanu.Candidatul blocului ACUM pe circumscripția Orhei a mai declarat că ceea ce a spus Kozak este o mare capcană, în care Maia Sandu și Andrei Năstase au căzut.„Asta așa este o capcană, pentru cei care nu înțeleg că nu trebuie să intre în afaceri cu politica Federației Ruse. Ce a zis Kozak este o capcană, cu cașcaval, care spune veniți încoace și noi o să vă prindem urechile și după care o să vă arătăm și federalizare și limba rusă a două limbă de stat și tot așa mai departe”, a punctat fostul liberalÎntrebat fiind de Nicolae Pascaru dacă ar fi bine o coaliție dintre PSRM și blocul ACUM, Munteanu a răspuns că o astfel de coaliție ar fi extrem de periculoasă.„Eu consider foarte clar că în momentul în care va exista o coaliție între blocul ACUM și PSRM, girat de Moscova, sub lumina reflectoarelor și apropo este pentru prima dată de la independență încoace când Moscova se implică atât de deschis și ar putea să nască o coaliție pe care eu o consider foarte periculoasă pentru viitorul Republica Moldova. Moscova niciodată nu pierde din astfel de afaceri”, a răspuns Munteanu.Mai mult, Valeriu Munteanu este de părerea că Dmitri Kozak nu a discutat cu Maia Sandu și Năstase despre împărțirea ministerelor, deoarece acest lucru nu înseamnă nimic pentru Moscova, subiectele principale fiind interesele directe ale Federației Ruse pe care le are în Republica Moldova. Munteanu a explicat că Moscova încearcă să creeze în Moldova o guvernare „model”, pe care ulterior să o „exporte” și în Ucraina.„În momentul în care ei vor gira o coaliție, nu au venit aici ca să scoată de la blocul ACUM cu două ministere mai mult pentru PSRM, decât ar putea să scoată de la Plahotniuc. Nu joacă Moscova astfel de jocuri. Pe Moscova interesează păstrarea Status Quo-ului sau chiar federalizarea Republicii Moldova, păstrarea armatei în Transnistria și replicarea acestui model pozitiv în Ucraina, iar cu acest lucru să meargă cu un pachet mult mai mare pentru a negocia cu SUA, cu UE, ca să aibă și ei pachetele lor. Asta a încercat Kozak să obțină de la Chișinău. Dacă cineva nu vede acest lucru, eu regret profund”, a punctat Valeriu Munteanu.În același timp, exponenții blocului ACUM se arată ferm convinși că Dmitri Kozak a venit să ajute Republica Moldova, iar Andrei Năstase și Maia Sandu au declarat pentru presă că întrevederea cu emisarul rus a fost una foarte productivă.sursa: telegraph.md