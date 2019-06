Creațiile lui Respighi, Mozart, Bach și Vivaldi. Sala cu Orgă va găzdui un concert dedicat Zilei Naționale a Italiei

14:00

Pe 1 iunie, la Complexul Etno Cultural VATRA am sărbătorit Ziua Copiilor în cadrul evenimentului The Best Family Team cu multe zâmbete, adrenalină și voie bună. Articolul (foto) Sute de copii și multă distracție de Ziua Copiilor la Complexul Etno Cultural Vatra apare prima dată în #diez.