Astăzi în Moldova și în lume

01:40

PSRM și Blocul ACUM au discutat la Chișinău, marți, despre o eventuală nouă coaliție de guvernare, fără să se fi ajuns la un compromis. Aparent, motivul disputei este funcția de președinte al Parlamentului. Activistul civic Ștefan Gligor, avocat, expert în politici publice, avertizează împotriva înaintării unor condiții nerealiste în cadrul negocierilor și crede că socialiștii și ACUM au destule forțe ca să-i înlăture pe democrați de la guvernare. Europa Liberă: Până duminică, se va cunoaște dacă Republica Moldova ajunge la alegeri parlamentare anticipate sau în Parlament se va constitui o majoritate care să desemneze premierul și să fie format Cabinetul de miniștri. Depinde de voința politică din Legislativ, de Curtea Constituțională și de Igor Dodon. Dvs. ce ziceți? Ce se va întâmpla până duminică?Ștefan Gligor: „În primul rând, depinde de fracțiunea PSRM și de cele două fracțiuni ale Blocului ACUM. În primul rând, Igor Dodon este un cetățean al Republicii Moldova, prin cumul și președinte, și d-lui nu poate fi, conform legii, membru de partid. Respectiv, d-lui este aici o persoană terță. Că are o anumită influență...”Cea mai mare problemă între Blocul ACUM și fracțiunea Partidului Socialiștilor este neîncrederea... Europa Liberă: Dar el e cel care va semna decretul privind eventualele alegeri parlamentare? Ștefan Gligor: „Da, în cazul în care nu se va ajunge la o soluție de compromis. Au fost, cel puțin, două runde de negocieri care, din păcate, încă nu s-au terminat cu un rezultat pozitiv în sensul atingerii unui compromis cu privire la împărțirea sau distribuirea funcțiilor de speaker, prim-ministru și agenda legislativă. Acest lucru este regretabil și atât PSRM-ul, cât și Blocul ACUM trebuie să înțeleagă că acei care vor înainta cele mai nerezonabile cerințe față de cealaltă fracțiune se vor face responsabili de eșecul acestor negocieri și păstrarea regimului. Și asta este o mare responsabilitate.”Europa Liberă: Dl Gligor, dar știți prea bine – socialiștii au spus categoric: doar Zinaida Greceanîi poate să fie în fruntea Legislativului. Pe de altă parte, au apărut disensiuni între viziunile deputaților PAS și PPDA. Se lasă de înțeles că Andrei Năstase ar insista ca el să ajungă în fruntea Parlamentului.Ștefan Gligor: „Cea mai mare problemă între Blocul ACUM și fracțiunea Partidului Socialiștilor este neîncrederea. Această neîncredere se încearcă a fi depășită prin tot felul de aranjamente și construcții mai puțin firești în politică și mai puțin logice. Ce am în vedere? Este firesc ca fracțiunea Partidului Socialiștilor într-o republică parlamentară să ceară funcția de speaker, pentru că ei au 35 de deputați, iar Blocul ACUM, cele două fracțiuni au 26 de deputați. În același timp, cedările din partea fracțiunii Partidului Socialiștilor sunt mari, pentru că ei au agreat și au declarat că vor susține parcursul legislativ, proiectele de legi înaintate de Blocul ACUM, cu excepția unui singur proiect – cel ce ține de Legea Magnițki –, că sunt de acord să voteze pentru candidatura primului ministru din partea Blocului ACUM ș.a.m.d. Deci nu există nicio disensiune, cu excepția, iată, a acestei funcții de speaker, care, în opinia mea, este logică din punct de vedere politologic și politic, pentru că ei sunt cea mai mare fracțiune. Blocul ACUM răspunde la chestia asta prin următoarele: bine, dar există o consecutivitate a rezolvării problemei funcțiilor. Mai întâi se alege speakerul, după care – organele parlamentare și abia după asta – prim-ministrul și Cabinetul de miniștri. Unde sunt acele garanții că speakerul din partea socialiștilor, față de care încrederea este foarte mică, nu va refuza să implementeze acele înțelegeri care au fost atinse? Și de aici...”Europa Liberă: Privind numirea în funcția de premier a reprezentantului Blocului ACUM?Ștefan Gligor: „Privind numirea în funcția de premier și multe altele, pentru că e vorba despre multe alte lucruri. Și aici, cei de la Blocul ACUM au inventat o formulă prin care spun că: „alegeți pe cineva din noi, de exemplu, pe Andrei Năstase în funcția de speaker, votăm pachetul legislativ de deoligarhizare + pachetul vostru de legi – pentru că Partidul Socialiștilor la fel a înaintat mai multe legi – și după asta, reprezentantul Blocului ACUM din funcția de speaker își dă demisia și se votează pentru Partidul Socialiștilor funcția de speaker. Mie mi se par exagerate aceste cerințe. Eu cred că există alte soluții de depășire a acestei probleme de neîncredere.”Europa Liberă: Care ar fi altele?Ștefan Gligor: „Aceste soluții sunt asumarea obligației reciproce de parcurgere a agendei instituționale și a agendei legislative comune făcute printr-un document public. Blocul ACUM și PSRM trebuie să elaboreze un document, o foaie de parcurs în care să spună: speaker este persoana X, prim-ministru este persoana Y, modul de formare a organelor parlamentare este următorul... Și toate acestea sunt făcute cu un singur scop – pentru a putea adopta o agendă legislativă, care va aduce normalitatea în Republica Moldova pe masă. Și pachetul legislativ cu proiectele de legi anexate se aprobă printr-un document, printr-o declarație, printr-un acord. Și în această situație acest document urmează să fie, obligatoriu, unul public. Public înseamnă că toate înțelegerile, toate funcțiile, tot parcursul legislativ trebuie să fie pus pe hârtie, semnat de toți membrii fracțiunilor PSRM și celor două fracțiuni ale Blocului ACUM, publicat oficial și prezentat într-o conferință de presă în cadrul Parlamentului, dar cel mai bine să fie adoptat într-un document printr-o declarație în ședință plenară în Parlamentul Republicii Moldova, astfel ambele fracțiuni asumându-și obligația publică față de cetățeni să parcurgă această cale. În cazul în care cineva dintre ei - un deputat, un grup de deputați, o fracțiune - trădează, acea fracțiune, acel deputat sau acel grup de deputați vor comite un suicid politic. Și asta este unica garanție pe care real o putem avea la momentul actual, pentru că inevitabil, mai devreme sau mai târziu, vom merge în alegeri. Și atunci, cetățenii îi vor taxa pe acei care au trădat.”Europa Liberă: Dacă se ajunge la un eșec al acestor discuții între deputații Blocului ACUM și socialiști, tot mai multe voci spun că ar fi un câștig pentru Vladimir Plahotniuc. Și exponenții Partidului Democrat încearcă să acrediteze ideea că Blocul ACUM ar asculta de Kremlin, după ce s-au întâlnit cu emisarul rus Dmitri Kozak, tot mai dure critici se îndreaptă către deputații Blocului ACUM. E justificat acest lucru?Ștefan Gligor: „Sigur că nu. Este o manipulare și este un element de propagandă, o tentativă să discrediteze pe ultima sută de metri și să saboteze procesul de negocieri dintre PSRM și Blocul ACUM. Partidul Democrat utilizează instituțiile mass-media care îi sunt afiliate în acest scop, spun tot felul de minciuni. Astea sunt chestii irelevante. Noi suntem astăzi într-un moment mai important ca niciodată în ultimii nouă ani; mai important ca niciodată! Astăzi cu adevărat s-ar putea întâmpla că va fi demontat sistemul ale cărui baze au fost puse în 2001. Și responsabilitatea pe care astăzi o au Andrei Năstase, Maia Sandu și fracțiunea Partidului Socialiștilor este una imensă în sensul în care ei trebuie să întoarcă regulile jocului înapoi cetățenilor, după care își vor relua retorica, își vor relua lupta politică, dar acum asta este mai important ca niciodată și responsabilitatea pe acei oameni care vor crea impedimente sau vor cere imposibilul va fi una enormă și oamenii îi vor taxa foarte dur pe acei care vor face imposibilă această alianță.”Oamenii îi vor taxa foarte dur pe acei care vor face imposibilă această alianță... Europa Liberă: PD cheamă lumea în stradă și chiar a spus că în Piața Marii Adunări Naționale ar putea să se adune peste 50 de mii de simpatizanți ai Partidului Democrat și prin această întâlnire cu alegătorii PD transmite mesaje adversarilor politici.Ștefan Gligor: „Dacă Partidul Democrat nu va înțelege că metodele pe care le poate utiliza de acum înainte sunt doar cele civilizate, ei vor avea de pierdut foarte mult, în primul rând, chiar dacă vor reuși să saboteze aceste negocieri între PSRM și Blocul ACUM și vor reuși să fracționeze, de exemplu, PSRM-ul și cu deputații din Partidul „Șor” să facă o majoritate, pentru că teoretic asta este posibil, ei trebuie să înțeleagă că nu vor avea niciun fel de legitimitate pe extern – nici în Est, nici în Vest, nici în Sud, nici în Nord. Ei vor trebui să facă față bugetului auster și tuturor acestor proiecte megalomane pe care le-au inițiat și să explice oamenilor de ce vom sărăci de la o zi la alta. Aranjamentul acesta din Piață este important. De ce este important? Ei încearcă să creeze un instrument de presiune asupra procesului de negocieri între PSRM și Blocul ACUM. Există mai multe informații din diferite surse că ei mobilizează teritorialele și ei mobilizează sportivii afiliați Partidului Democrat. Noi știm foarte bine pățeniile mai multor sportivi protejați de PD, care comit infracțiuni periodic, cu regularitate și o periodicitate „de invidiat” și, din câte eu înțeleg, nu există încă o claritate cu privire la formatul acestui protest, dar el ar putea avea inclusiv un format...”PD încearcă să creeze un instrument de presiune asupra procesului de negocieri între PSRM și Blocul ACUM... Europa Liberă: Ei nu spun că e protest, ei spun că e o întâlnire cu alegătorii, asta au anunțat democrații.Ștefan Gligor: „O întâlnire cu alegătorii este bine... Eu cred că mai puțin contează cum colorează ei chestia aceasta și cum o prezintă, contează ce scopuri urmăresc în realitate, pentru că noi ne-am convins că există agenda oficială și este una reală care n-are nicio treabă cu asta oficială. Scopurile reale ale unui astfel de exercițiu sunt presiune și foarte posibil hărțuire, că nu aduni sportivi, sute de sportivi ca să… Noi am avut acest episod în 2009, în aprilie 2009, când câteva grupuri de oameni cu corpuri sportive și înfățișare sportivă au fost acel nucleu care a provocat și, de fapt, a executat scenariul acesta de așa-numita lovitură care ulterior i-a adus la putere pe Vlad Plahotniuc, Vlad Filat, Mihai Ghimpu și Serafim Urecheanu.”Europa Liberă: Ce concluzie ar fi tras Vladimir Plahotniuc după întâlnirea cu cei trei emisari veniți la Chișinău din partea UE, SUA și Federației Ruse?Ștefan Gligor: „Cred că concluzia și mesajul au fost: de ajuns, e de ajuns, e timpul de mers mai departe.”Europa Liberă: Mesajele transmise dlui Plahotniuc? Ștefan Gligor: „Evident, da…”Europa Liberă: Și concluziile pe care le-a făcut dl Plahotniuc?Mesajul transmis dlui Plahotniuc a fost: de ajuns, e timpul de mers mai departe... Ștefan Gligor: „Numai dl Plahotniuc le știe. D-lui are un mod de a gândi nestandard. De ce el reușește să se joace cu adversarii săi, așa, ca pisica cu șoarecele? Pentru că el are o gândire nestandardă, el nu are limite, nu are direcții predeterminate ca fiind imposibil de schimbat și el studiază foarte bine adversarii săi și adversarii săi, din păcate, în multe situații au gândire șablonizată, premodelată, care poate fi prognozată cu mulți-mulți pași înainte și ani înainte și asta face imposibilă, de fapt, o contracarare eficientă a acțiunilor Partidului Democrat sau, mai bine zis, ale nucleului care controlează Partidul Democrat și toate instituțiile din țara asta. În acest sens, eu cred că a fost nevoie de artilerie grea și, de fapt, cei trei emisari, care au venit din partea Uniunii Europene, Statelor Unite și a Federației Ruse, oricât de straniu asta ar suna, au spus cam aceleași lucruri. Cel mai deschis, transparent și direct a fost dl Kozak, care a vorbit foarte simpatic și la subiect și a pronunțat chestii foarte importante, că alegerile inevitabil vor avea loc, mai devreme sau mai târziu, este clar, și că coaliția poate fi doar situațională, în sensul organizării acestor alegeri conform recomandărilor Comisiei de la Veneția. Deci, Igor Dodon a ajuns în prezența, de fapt, idolului său, unui politician la care se orientează și pe care cu certitudine îl respectă, să audă, de fapt, că ce a făcut Igor Dodon cu sistemul lui mixt, că ei cică sunt autorii acelui proiect de lege, dacă n-ați uitat, de fapt, au dat în bară.”Europa Liberă: Și care va rămâne a fi poziția șefului statului, pentru că Igor Dodon trebuie să țină cont și de mesajul care a venit din partea Kremlinului, dar se pare că rămâne a fi tot atât de dependent și de ceea ce face și gândește Vladimir Plahotniuc?Igor Dodon este între două focuri... Ștefan Gligor: „Da, Igor Dodon este între două focuri, dar pe lângă Igor Dodon mai există 35 de persoane care sunt fracțiunea Partidului Socialiștilor și mai sunt multe, multe mii de persoane care sunt Partidul Socialiștilor și Partidul Socialiștilor împreună cu fracțiunea Partidului Socialiștilor trebuie să înțeleagă că dacă ei merg doar pe mâna lui Igor Dodon și intereselor sale personale și tot felul de promisiuni care le-a împărțit la stânga și la dreapta atât lui Vlad Plahotniuc, cât și la Moscova, dar asta va aduce la anihilarea Partidului Socialiștilor în alegeri anticipate.”Europa Liberă: Dar el urmează să se întâlnească cu liderul de la Kremlin, Vladimir Putin?Ștefan Gligor: „Da, el merge la un forum în Sankt Petersburg exact în perioada asta, este o coincidență interesantă, pentru că eu cred că dl Dodon la Sankt Petersburg se va simți mult mai liber decât la Chișinău sub presiunea partidului nemijlocită și foarte apropiată Partidului Democrat și, posibil, asta va ajuta să se producă o înțelegere între PSRM și ACUM, sper eu. Factorul de risc este inclusiv Igor Dodon, care poate ceda presiunilor și, fiind în Republica Moldova, el este expus la mai multă presiune decât fiind în afara Republicii Moldova, așa înțeleg eu. Dar să vedem cu ce se va termina. La momentul de față, poziția Partidului Socialiștilor este una flexibilă și este una deschisă, ei sunt gata să accepte practic orice, cu excepția cedării funcției de președinte al Parlamentului. Și asta este logic ceea ce fac ei, pentru că ei înțeleg că vor mai fi alegeri și ei nu se pot împușca în cap, cedând toate pozițiile în favoarea Blocului ACUM, care are cu nouă mandate mai puțin. Deci, asta pur și simplu nu încape în limitele politologiei și politicului, și raționamentelor politice, eu înțeleg de ce ei insistă pe chestia asta. Eu înțeleg și Blocul ACUM care nu are încredere și încearcă să identifice un instrument și un mecanism de securizare. Acum eu cred că chestia asta poate avea loc doar într-un format al discuției publice și asumarea publică a unor angajamente scrise.”Europa Liberă: Când se poate întruni Parlamentul în ședință, dacă are loc întâlnirea PD-ului cu simpatizanții săi, dacă Igor Dodon urmează să se revadă cu Vladimir Putin, până duminică au rămas zile numărate?Ștefan Gligor: „Se pot întruni oricând au o claritate.”Important este să se ajungă la un compromis și la niște obligații scrise făcute publice... Europa Liberă: Constituția spune că ori se formează majoritate parlamentară, ori se ajunge la anticipate.Ștefan Gligor: „Parlamentul, în momentul în care există un acord și o înțelegere, se va convoca de urgență, nu e nicio problemă, decanul de vârstă este din cadrul fracțiunii Partidului Socialiștilor, convoacă, n-o să vină PD-ul – foarte bine, n-o să vină Șor – foarte bine, o să vină cel puțin 61 de deputați sau contează să vină 51 și să ridice toți mâna și să meargă pe acest parcurs, asta este ceea ce e important. În rest, astea sunt detalii, dar la moment este un progres relativ faptul că ei deja s-au întâlnit de două ori, cel puțin de două ori astăzi, asta este un progres că ei vorbesc, că ei discută, asta trebuia făcut o lună-două în urmă, dar în acel moment, din păcate, Partidul Socialiștilor a blocat de mai multe ori formatul grupului de lucru. Acum este important că discută, dar și mai important este să se ajungă la un compromis și la niște obligații scrise făcute publice.”Europa Liberă: Și admiteți scenariul că Vlad Plahotniuc rămâne în opoziție cu Partidul Democraților?Ștefan Gligor: „De ce nu? La momentul actual, Partidul Democrat eu cred că se simte destul de confortabil, ei au absolut toți funcționarii la mână, au absolut toate structurile sub ei. Nu este așa simplu să faci reformele legislative care presupun schimbarea procurorului general, Consiliului Superior al Magistraturii, în CCA, Comisiei Electorale Centrale, este nevoie de o reorganizare, este nevoie de pachete legislative dificile, destul de complicate.”Dl Plahotniuc are întotdeauna ași în mânecă... Europa Liberă: Și dl Plahotniuc nu ar mai avea ași în mânecă?Ștefan Gligor: „El are întotdeauna ași, pentru că, din câte înțeleg eu, este un om care creează scenarii paralele, de rezervă și de substituire. Și de asta până în ultimul moment nu poți să admiți că, gata, s-a rezolvat. Toată lumea trebuie să înțeleagă, dar în același timp, repet: cel mai important este că aceste două fracțiuni, aceste două grupuri politice care negociază - socialiștii și Blocul ACUM -, cel mai important este să înțeleagă că acei din ei care vor bloca atingerea compromisului prin formularea unor cerințe exagerate vor fi responsabili de păstrarea PD-ului la putere și asta este foarte periculos din perspectivă politică.”