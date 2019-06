Erupția vulcanului Etna, văzută de la înălțimea unui zbor de pasăre (VIDEO)

01:00

Casa din serialul de televiziune "The Sopranos", aflată în New Jersey, a fost scoasă la vînzare pentru 3,4 milioane de dolari, potrivit nme.com. Serialul "The Sopranos" a debutat acum 20 de ani si a devenit unul dintre cele mai de succes ale postului HBO. Localizata in North Caldwell, New Jersey, casa a constituit platou de filmare pentru Tony si clanul sau de-a lungul celor sase sezoane. Pretul d