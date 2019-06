Igor Dodon: ACUM trebuie să stea câţiva ani în opoziţie. Probabilitatea anticipatelor - 90%

14:20

Un bărbat gras și o femeie în vârstă se ciondăneau în fața cabinetului urologului, fiecare pretinzând că a venit primul. - Eu când am venit, dumneavoastră nu erați aici, îi reproșa bărbatul gras. Deci eu voi intra primul. - Dar aici era sacoșa mea. O lăsasem în locul meu, iar eu am mers până la baie. - Nu încercați să mă prostiți, vă rog, țipă bărbatul. Pentru că eu când am ajuns aici, aici nu era nimeni. Ăsta-i adevărul. Bărbatul făcu un pas înaintea femeii și apucă clanța cu mâna, dar nu se lă...