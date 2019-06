Vladimir Zelenski a ajuns la Bruxelles, in prima sa vizita in strainatate in calitate de sef de stat. Acesta s-a intalnit cu presedintele Comisiei Europene si secretarul general al NATO

Vladimir Zelenski a ajuns la Bruxelles, in prima sa vizita in strainatate in calitate de sef de stat. Acesta s-a intalnit cu presedintele Comisiei Europene si secretarul general al NATO

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md