Munteanu îi acuză pe liderii ACUM de abandonarea vectorului european, după „întâlnirea nocturnă” cu Dmitri Kozak

Liderii Blocului „ACUM”, Maia Sandu și Andrei Năstase, au ajuns totuși la întrevederea cu vicepremierul rus Dmitri Kozak, care are loc la Reședința de Stat. Aceștia sunt însoțiți de secretarul general al PAS, Igor Grosu, vicepreședintele PPDA, Alexandr Slusari, deputatul Oazu Nantoi și Igor Munteanu.Întrevederea dintre Blocul „ACUM” și Kozak, programată pentru ora 18.00, a fost amânată pentru mai bine de o oră din cauza programului încărcat al oficialului rus. Amnitim că, acum câteva ore, Maia Sandu declara că Blocul ACUM nu are o decizie finală privind persoanele delegate să se vadă cu Dmitri Kozak.„Nu avem o decizie finală. Când o să o avem o să o comunicăm”, a spus lidera PAS.Politiciana a infirmat însă faptul că oficialii europeni i-au recomandat să nu meargă la întrevederea cu vicepremierul Kozak, deoarece acesta se află în lista persoanelor supuse sancțiunilor din partea UE.„Oficialii europeni nu ne-au recomandat nimic, ei pot să se dea doar cu părerea”, a spus Sandu. Întrebată dacă, totuși, s-au dat cu părerea în acest caz, Maia Sandu a ținut să sublinieze: „Nu am luat nicio decizie. O să vă anunțăm”, notează ziarulnational.md.