Este extrem de rar la noi, se numește Wartburg 1.3, are un parcurs de doar 34.000 km și îl poți cumpăra chiar acum cu 2.500 de euro!

Motorul cu codul H5FT, extrem de popular pe modelele Renault, Dacia şi Nissan, are un defect de fabricaţie, informează publicația Le Monde. Propulsorul de 1,2 litri volum, produs la uzina Renault din Valladolid în perioada anilor 2012 şi 2016 (Euro5), are un defect de fabricaţie care poate duce la un consum exagerat de ulei.