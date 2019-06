Intoxicație în masă în raionul Orhei

21:50

La Londra a fost intins covorul rosu pentru presedintele american, Donald Trump, care a ajuns in Marea Britanie, in prima sa vizita de stat. Liderul de la Casa Alba a fost primit cu toate onorurile de regina Elisabeta a II-a. Nu a fost asteptat insa cu nerabdare de toata lumea. Pentru maine, in capitala regatului, sunt anuntate proteste in masa, organizate de cei nemultimiti de vizita presedintelui american.