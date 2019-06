iPhone-urile pierdute vor putea fi găsite chiar şi atunci când sunt deconectate de la internet

Apple a dezvăluit în cadrul conferinţei sale de la WWDC că aplicaţia Find My iPhone se transformă în Find My, înglobând funcţia de găsire a dispozitivelor pierdute cu cea din Find My Friends, care pune pe hartă în timp real locaţia prietenilor şi membrilor familiei.

