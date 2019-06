Democrații mobilizează oamenii din regiuni. Se fac liste!

12:50

Am văzut cum funcționează propaganda „în teren”. Cum mutilează mințile oamenilor. Am văzut cum arată sclavii îndrăgostiți de călăii lor. Am înțeles că percepția este mai importantă decât realitatea, că degeaba salvezi pe cineva de cancer dacă nu te lauzi cu asta – alții vor culege laurii de pe urma gestului tău, că este mult mai ușor să exploatezi oamenii dacă sunt îngroziţi, înfricoșați, dacă sunt confuzi și descurajați să se încreadă în propria lor judecată. Am rămas uluită de efectul manipulării oamenilor prin crearea artificială a sentimentul de ură. Ură față de NATO. Pe scurt, am vizitat Autonomia Găgăuză și am fost la un pas să fiu bătută.