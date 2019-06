Directorul CALM: Se adoptă decizii importante pentru administrația locală, dar nu sunt consultate

11:40

O tânără interpretă de 13 ani din orașul Strășeni, Adelina Iordachi, a cucerit jurații unui concurs din Ucraina, informează Provincial. Adelina Iordachi, cu piesa Mamma Knows Best de Jessie J, a reușit să întoarcă toate cele patru scaune ale antrenorilor din cadrul The Voice Kids Ukraine. De menționat că, artista Sofia Rotaru, prin intermediul unui video, […]