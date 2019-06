IGSU: Sute de locuinte din 24 de judete si din Capitala au fost afectate de inundatii in doar 24 de ore

16:45

Un numar record de britanici cu varsta de cel putin 70 de ani aleg munca in locul pensiei, arata o analiza realizata de Oficiul National de Statistica al Marii Britanii (ONS - Office for National Statistics). Raportul, citat de The Actuary, arata ca, in primul trimestru al anului in curs, nu mai putin de 497.946 de persoane cu varsta minima de 70 de ani erau angajate fie cu norma intreaga, fie cu jumatate de norma, ceea ce, in comparatie cu anul 2009, reprezinta o crestere de 135%.