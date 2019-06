Cetăţean român, extrădat din Grecia şi condamnat pentru traficarea, în scop de exploatare sexuală, a patru moldovence

18:10

Astfel, PNL are mandate de europarlamentar, PSD - 9 mandate, Alianța 2020 USR-PLUS-8 mandate, iar ProRomânia, PMP, și UDMR. PNL are 2.449.068 de voturi valabil exprimate, PSD are 2.040.765 de voturi valabil exprimate, Alianţa 2020 USR-PLUS are 2.028.236 de voturi valabil exprimate. Candidații care vor merge în Parlamentul European sunt: În cazul ProRomânia, Victor Ponta a anunțat încă din luna februarie că nu va merge în PE și că locul său va fi luat de următorul candidat, fostul premier Mihai T...