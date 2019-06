„Festivalul Familiei și Tradițiilor Populare”. Vino să descoperi obiceiurile și datinile strămoșești

20:45

POT Music a revenit cu cea de a 4-a ediție a concursului pentru trupele începătoare ce abordează un stil de muzică alternativ. Ieri, 22 iunie, s-a desfășurat finala concursului. În scenă au urcat trupele Walking Through Ashes, Roses for No One și The Seventeens. Articolul (galerie foto) Atmosferă incendiară și muzică bună. Cine sunt câștigătorii POT Music a ediției din acest an apare prima dată în #diez.