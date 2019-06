Octavian Țîcu este deranjat că blocul ACUM, din care face parte, se lasă antrenat în jocurile Moscovei

17:20

În Coreea de Sud, bebelușii sunt considerați ca având deja un an în momentul în care se nasc, ceea ce înseamnă că o persoană născută în ianuarie 1990, de exemplu, are deja 30 de ani în Coreea, nu 29. Pentru cei care sunt născuți în alte luni ale anului, diferența poate fi chiar mai mare. De exemplu, un bebeluș născut pe 31 decembrie face 2 ani pe 1 ianuarie.Acest sistem de calculare a vârstei creează numeroase confuzii. Coreea de Sud este singura țară din estul Asiei care încă mai folosește acest sistem de calcularea a vârstelor, iar parlamentul vrea acum ca țara să se alinieze cu restul națiunilor.Sistemul sud-coreean își are originile în China, acolo unde limbajul și scrierea erau folosite cu predominanță și în Coreea, influențând dezvoltarea țării.În China, vârsta este scrisă în sistemul ordinal, care începe cu cifra 1. Astfel, un bebeluș este considerat ca având 1 an în primul an de viață.