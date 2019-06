Postul vamal de tip debarcader de la Cosăuți rămâne închis din cauza nivelului Nistrului

21:20

Hainutele din cutiile pentru nou-nascuti, oferite drept cadou din partea Guvernului in cadrul campaniei „O noua viata”, sunt de calitate proasta, afirma mai multe mame. Asta desi pentru acestea au fost alocati bani grei din bugetul de stat. Castigatoarea licitatiei, o firma specializata in tehnologii informationale, ar fi obtinut opt milioane de lei pentru cele peste 14 mii de seturi distribuite in maternitati. Constatarile au fost facute de portalul anticoruptie.md. Care este replica Ministerului Sanatatii, aflati in cele ce urmeaza.