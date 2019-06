Preşedintele PDM, Vlad Plahotniuc, s-a întâlnit cu oficiali din partea Uniunii Europene, Statelor Unite ale Americii şi Federaţiei Ruse

14:40

Moldova are nevoie de stabilitate, iar UE are nevoie de o ţară vecină în care să fie pace. Este opinia exprimată de comisarul european pentru extindere și vecinătate, Johannes Hahn, privind constituirea unei guvernări PSRM-PDM. Oficialul european a mai spus că Bruxelles-ul va evalua orice Guvern de la Chişinău în fucnţie de performanţele sale, dar şi de oportunităţile pe care le poate oferi. „Cum am mai mentionat, noi vom evalua orice guvern în funcţie de oportunitatile pe care le poate oferi. V...