Declarație: Strategia de reducere a riscurilor poate contribui în lupta împotriva fumatului

12:00

Hospices of Hope Moldova te invită la o provocare uluitoare pe bicicletă! Alătură-te echipei #HospiceBikeTour2019, de pe 14 până pe 18 iunie, şi descoperă Moldova şi România altfel! Traseul din acest an este Chişinău – Iaşi – Gura Humorului - Lacul Bicaz – Miercurea Ciuc – Braşov, trecând pe lângă locuri precum Pietrele Doamnei, coborând pe versantul drept al Lacului Izvorul Muntelui şi parcurgând Transrarăul - al treilea cel mai frumos drum montan din România!. Articolul (video) Hospices of Hope Moldova te provoacă să participi la Bike Tour 2019 în beneficiul bolnavilor incurabili apare prima dată în #diez.