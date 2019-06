Cartelul democrato-socialist: între vorbe și realitate

15:20

Statele Unite vor colabora cu orice guvern va fi la Chișinău, a declarat directorul Oficiului pentru Europa de Est din cadrul Departamentului de Stat al Statelor Unite, Bradley A. Freden, citat de Unimedia. După o întâlnire cu liderii Blocului ACUM, Freden a precizat că este pentru prima dată în R.Moldova, că este interesat să „învețe și să asculte”, adăugând că are programate și discuții cu Partidul Democrat și Partidul Socialiștilor.Într-o scurtă declarație de presă, oficialul american a mai spus: „Nu am venit să vorbim despre Guvern, nu suntem cointeresați, cum am mai spus, e o coincidență că astăzi au venit și domnul Kozak, și domnul Hahn”. Referire la faptul că la Chișinău se mai află comisarul european pentru vecinătatea Johannes Hahn și vicepremierul rus Dmitri Kozak.În cadrul discuțiilor cu premierul Pavel Filip, se arată într-un comunicat al guvernului, Bradley Freden a asigurat că Statele Unite vor continua să susțină Republica Moldova în calea implementării reformelor democratice și structurale, precum și în valorificarea parcursului european și consolidarea instituțiilor statului.