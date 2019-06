16:40

Mai mulţi şoferi apreciază faptul că instructorii auto vor fi instruiţi în psihopedagogie. În opinia lor, asta le-ar permite să fie mai răbdători la cursuri şi să nu ridice vocea. Directorii şcolilor auto spun că majoritatea instructorilor nu au pregătire psihopedagogică şi de aceea se mai întâmplă cazuri ieşite din comun. „La şcoala noastră am invitat un psiholog, am fost la mai multe şedinţe de lucru la Iaşi, am invitat profesori din România la o lecţie deschisă. Instructorul cunoaşte că trebu...