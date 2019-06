Postul vamal de tip debarcader „Soroca” și-a reluat activitatea

05:00

Berbec Este bine ca astazi sa optati pentru prudenta, in multe dintre domeniile in care veti fi nevoiti sa actionati; nu are rost sa mizati pe noroc, atunci cand norocul nu este de partea voastra. In ceea ce priveste finantele, trebuie sa fiti chibzuiti si sa nu cheltuiti mai mult decat v-ati propus, pentru achizitii de necesitate urgenta. La locul de munca, trebuie sa aveti grija ...