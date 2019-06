Tiruri de rachete asupra Israelului și o operațiune de răspuns a aviației israeliene în Siria

21:50

Natalia Gudima: Născută la 8 martie 1973 în raionul Ungheni; studii - ASEM, Facultatea Relații Economice Internaționale. A început cariera la 24 de ani. A activat în domenii ca: vânzări de covoare la „Covoare Ungheni”, tehnica agricolă, servicii de traduceri, ferestre cu geam termopan, component și utilaj pentru ferestre din PVC.Luni….in popor se zice, ca lunea e zi grea! E grea, daca nu-ti place cu ce te ocupi, daca oamenii care te inconjoara sunt cu energii negative… Mediul in care activezi, traiesti conteaza tare mult!Eu incep dimineata in gradina cu flori! A mai inflorit peste noapte un soi de iris (stanjenei). Am 24 de soiuri de stanjenei si in fiecare dimineata apar 2-3 flori noi! Admirabil!!! Estetica, tot ce e frumos si natural - te incarca cu energie!!! Acolo unde e frumos, curat, unde este ordine, unde LUCRURILE MERG CUM TREBUIE - acolo vrei sa traiesti si sa creezi!De ceva timp activez intr-un domeniu, unde ajut oamenii sa se descurce mai usor cu problemele de zi cu zi: OAMENI DE RAND, ANTREPRENORI, PARINTI, ANGAJATI…Am vorbit azi cu trei femei absolut straine, una din Cahul, una din Briceni si alta din Soroca. Oamenii de la tara sunt mai necajiti, dar mai sinceri. Fiecare din ele si-a varsat amarul, iar la sfarsit mi-au multumit frumos, ca le-am sunat si mi-au confirmat ca atat de bine nu s-au simtit demult. Comunicarea sincera este un INSTRUMENT, o SOLUTIE de dizolvare a oricarei situatii, a oricarei probleme. Sa poti sa asculti - e o arta, spunea cineva.La amiaza am avut o instruire pentru sase managerii de vanzari. Cea mai mare problema sunt clientii DIFICILI. Am depasit-o si pe asta. Managerii au plecat INCREZUTI si COMPETENTI in a discuta cu clientii dificili. CAND SUNTEM TOTALMENTE INARMATI CU CUNOSTINTE VIS-A-VIS DE-O SITUATIE, EA NU NE POATE AFECTA!Sper ca am reusit sa ajut noua oameni sa alunge disperarea. Viata nu a trecut degeaba.MarțiAzi mi-a inflorit un soi nou de bujor!!!! Glicinia - o liana, care are un farmec aparte, s-a intins ca un covor pe o suprafata impunatoare! Albinute, bondari, alte insecte forfotesc dis-de-dimineata in gradina mea de vis! Am facut o plimbare prin gradina, admirand fiecare miracol al naturii si cu puteri noi sunt gata sa incep agenda zilei.Se zice ca valoarea unui om echivaleaza cu cat folos aduce el celor din jur. Oamenii creeaza mediul in care traim. De calitatea, constiinta, responsabilitatea oamenilor depinde viata in tara noastra!Avem cateva tipuri de oameni. Sunt persoane, care traiesc doar pentru sine. Ei pot fi tare bogati, dar impactul lor asupra societatii sau nu este deloc, sau este cate o data chiar unul foarte distructiv. In popor li se mai zice egoisti. Valoare pentru ei sunt doar banii. Acestor fel de persoane absolut nu le pasa cum traiesc altii. Mai sunt un alt gen de oameni. Acestia au grija de ei si de odraslele lor. Atat! Alti oameni in jurul lor nu mai exista. La acestia le trebuie mai mult))) Ei au responsabilitate de ei si de copii lor, sa aiba case, masini, odihna de lux…. La astia tot nu le pasa de tara si de cum mai traiesc si altii. Sunt oameni mai verticali, mai etici, care poate mare impact nu au asupra schimbarilor din jurul lor, dar ei nu distrug, ei sunt receptivi la chemarea de ajutor. Acestia sunt oamenii competenti, care prin activitatea lor de zi cu zi ajuta si alti oameni. Antreprenorii etici creeaza locuri de munca, produc produse sau servicii, care ajuta populatia sa-si resolve careva necesitati, platesc impozite si sustin toti bugetarii din tara… Si un alt gen de oameni sunt cei, care in fiecare zi cheltuie propria energie, propria sanatate, timpul sau si banii sai… pentru a imbunatati cu adevarat ceva si pentru sine, si pentru copii sau si pentru tara. Deviza lor este: CINE ALTUL, DACA NU EU?Adun in jurul meu oameni asemeni celor din categoria 3 si 4. Am avut azi mai multe intalniri cu persoane pe care le cunosc de ceva timp. Concluzia: oameni cu suflet mai sunt.MiercuriAzi mi-a inflorit jasminul.Am avut un seminar cu tinerii antreprenori din republica. Sarcina mea este sa-i incurajez! Organizatorii evenimentului mi-au recomandat un plan de seminar, care absolut nu are impact asupra lansarii unei afaceri. Eu am mers pe alta cale, pe care am trecut-o singura si care mi-a adus succes.In societatea noastra OM DE SUCCES este considerat acela, care are casa cu 2-3 etaje, masina de lux, pleaca de 2-3 ori pe an la odihna, copiii invata in scoli particulare sau peste hotare…In viata mea am avut ocazia sa vad oameni „bogati” din Moldova si antreprenori bogati din strainatate. Am observat cateva diferente: cei straini erau atat de simpli, atat de liberi in comunicare, radeau sincer, erau deschisi, fara paza de corp… Ma framanta mult acesta deosebire, nu intelegeam de ce sunt atat de diferiti, de ce oamenii „bogati” din Moldova sunt altii? Am aflat raspunsul dupa ceva timp. Nu banii strica omul, dar felul cum ii castigi. Cand omul castiga banii prin abilitatile sale si e gata sa se imparta si cu altul cum ii face, el va ramane vertical. Cel ce nu poate sa spuna si la altii de unde si cum ii vin banii, se inraieste, devine orgolios, frustat. De aici si proverbul popular: ca banul strica omul… de fapt, il strica felul cum il castiga.In comunicarea cu oamenii de succes, cu moralitate te simti egal in drepturi, iar in comunicarea cu ceilalti - te simti un nimeni, ba chiar prost cateodata.Eu le-am comunicat sincer tinerilor antreprenori ce am avut de spus, le-am dat cele mai sincere sfaturi practice, care duc la succes. Drept confirmare am primit 35 de imbratisari de multumire si mesajul: „D-ra ne-ati vorbit cel mai clar, cel mai pe inteles, cel mai util, cel mai practic, omeneste!!!!”JoiAzi mi-au inflorit inca doua specii de irisi si un soi de tranfadir!Am fost speaker la un forum international dedicat situatiei invatamantului primar si superior. Ca antreprenor, cunosc problema cadrelor necalificate. Si e problema actuala in toate domeniile.Imi aduc aminte de scoala sovietica, de scoala mea nr. 1 din or. Ungheni. Copii de atunci erau motivati sa invete: programul era mai usor, CUVINTELE erau EXPLICATE, invatatorii erau motivati sa aiba rezultate si nu neaparat note. Se organizau multe activitati sociale, unde noi ajutam scoala, batranii, veteranii, eram implicati in jocuri sportive, olimpiade… ochii licareau, nu aveam timp a ne gandi la prostii.La baza INCOMPETENTEI stau cuvintele necunoscute. Este TEHNOLOGIA INVATARII, descoperita de L. RON HUBBARD, care explica CUM TREBUIE DE INVATAT, ca sa ai rezultat. Am aplicat acesta tehnologie in instruirea personalului meu si am obtinut rezultate frumoase. VineriAzi nu stiu ce a inflorit… ca am plecat tare devreme de acasa!Am fost la Odesa, la un eveniment organizat de prietenii mei, oameni de afaceri din tara vecina Ucraina. Tema era orientata spre conlucrarea sectorului de business cu autoritatile locale, cu guvernul, cu structurile de stat… ridicarea nivelului de responsabilitate sociala…Am asistat la un training, al unul fost antreprenor belgian, care a inceput sa consulte guverne din alte tari.Firul rosu, cu care eu sunt de acord, este lipsa cadrelor competente in toate structurile. Oamenii nu aduc rezultat din 2 cauze:a) sau ei nu stiu ce trebuie sa faca si cum sa faca, ca sa aiba rezultatb) ei intentionat nu doresc ca lucrurile sa se imbunatateasca. Acestia sunt oamenii distructivi.Cadrele trebuie INSTRUITE cu date corecte, care duc la rezultat si „trenul” va porni din loc.Ideea de a crea un centru, unde vom instrui adevarati LIDERI, conducatori, pentru orice domeniu, fie business, fie administratie publica nu ma lasa in pace.Am primit confirmare la tot ce gandesc si vreau sa fac si asta imi da curaj!SâmbătăAzi mi-a inflorit un trandafir boieresc si „Mana Maicei Domnului”, asa se numeste in popor o planta, care miroase a miere cu soare, amestecata cu bucurie!!! FANTASTIC!!! Atat de mult ma incarca cu energie aceasta frumusete, ca ma intorc in copilarie alaturi de mezina Evelina si nepotelul Alex.Azi sunt acasa cu familia mea.Sotul a cosit iarba. Un covor natural perfect, care miroase a proaspat si care nu trebuie curatat cu chimie. ))) Aer curat, dispozitie buna alaturi de oameni dragi…