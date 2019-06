S-au teleportat pentru o zi in Tara Soarelui Rasare. In scuarul USM din capitala s-a dat o petrecere in stil japonez, iar trecatorii au dansat pe ritmuri nipone, au admirat lupte asiatice si au gustat din ceaiul local traditional - VIDEO

