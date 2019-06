Papa Francisc şi-a încheiat vizita de trei zile în România. Cum a oficiat liturghia din Blaj

19:40

În cele opt şcoli cu predare în limba română din stânga Nistrului, sfârşitul de an şcolar a avut loc sub supravegherea miliţiei transnistriene. Mai mult ca atât, la careu a fost interzisă intonarea imnului Republicii Moldova şi arborarea tricolorului. Directorii instituţiilor de învăţământ spun că practica este una obişnuită în rândul pretinselor autorităţi de la […] Post-ul Ultimul sunet sub supravegherea miliţiei transnistriene apare prima dată în CANAL 2.