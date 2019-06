Instructorii de școli auto din Moldova trebuie, din această lună să aibă la bază și cursuri de psihopedagogie

12:30

Antrenorul celor de la Liverpool, Jurgen Klopp a cântat după finala de aseară în care cormoranii au bătut la madrid, scor 2:0 pe londonezii de la Tottenham. După meci, în timpul unui interviu, klopp a fredonat o melodie „ușor schimbată” a celor de Salt-N-Pepa - Lets talk about Sex, schimbând doar o literă, în refren și anume din „sex” în „six” - de la cele 6 trofee câștigate de Liverpool în istoria Champions League. Articolul (video) Antrenorul celor de la Liverpool a cântat la conferința de după finală: „Lets talk about six, baby” apare prima dată în #diez.