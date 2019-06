SUA le solicită, începând cu această lună, persoanelor care vor viză să menţioneze ce conturi au pe reţelele de socializare

10:45

-Practicum despre crearea prezentărilor pentru elevi - 22 Martie - 22 Iunie 2019, School of Business Communications -Expoziția de Trenulețe - zilnic -La La Play Voices 2019 - 20 Aprilie - 7 Iulie 2019 -Practicum despre crearea prezentărilor pentru elevi - 22 Martie - 22 Iunie 2019, School of Business Communications -Family Rest Fest - 31 Mai - 2 Iunie 2019, Moldexpo -Cursuri de conversație în limba engleză - din 30 Mai - 31 August 2019 -Bunkasai - The Spirit Of Japan 2019 - 1 - 2 Iunie 2019, Scuarul Universității de Stat -Vivat, Vacanța - 2 Iunie 2019, 12:00, Circul de Stat din Chișinău -Ziua Copilului - 2 Iunie 2019, 14:30 - 17:30, Cats Cafe -Vivat, Vacanța - 2 Iunie 2019, 16:00, Circul de Stat din Chișinău Spectacole: -Spectacol "Muzicanţii din Bremen" - 2 Iunie 2019, 11:00, Teatrul "A.P.Cehov" -Spectacolul "Nu-i arici" - 2 Iunie 2019, 12:00, Teatrul "De pe strada Trandafirilor" -Spectacolul "Fata Morarului" - 2 Iunie 2019, 12:30, Teatrul poetic "Alexei Mateevici" -Liliacul - 2 Iunie 2019, 17:00, Teatrul Naţional De Operă Şi Balet Filme: -Răzbunătorii: Sfârşitul jocului 3D (Ru) - Patria-Multiplex:14:40 -Aladdin 3D (Ru)- Patria-Multiplex:14:00, 19:20, Patria-Loteanu:11:30 -Godzilla II Regele Monștrilor 3D (Ru) - Patria-Multiplex:10:40, 12:00, 13:20, 16:00, 18:40, 21:00, 21:40, Patria-Loteanu:14:00, 18:00, 19:00, 20:40 -Godzilla: King of the Monsters 3D (En-Ro sub) - Patria-Multiplex:18:00, Patria-Loteanu:16:30 -Singuri acasă 2 3D (Ro) - Patria-Multiplex:11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 20:30, Patria-Loteanu:10:40, 14:20, 16:40, 18:30 -Singuri acasă 2 3D (Ru) - Patria-Multiplex:13:40, 15:40, 17:40, 19:40, 22:00, Patria-Loteanu:12:30, 14:40, 16:10, 20:20