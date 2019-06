Calendar istoric 2 iunie

08:30

RAC O ieşire în doi ar aduce un plus de prospeţime în relaţie şi v-ar ajuta să înţelegeţi câtă nevoie aveţi unul de celălalt. Se poate să plecaţi în vizită la rude, la prieteni şi să vă-ntoarceţi până diseară, la nopate, şi să-ncepeti saptam,ana cu forţe proaspete, să faceţi fatza noilor provocări. LEU O să vă aflaţi în miezul evenimentelor, poate sunteţi sufletul unei petreceri de nuntă, sau de botez, ori e o competiţie sportivă. Grupul de prieteni e activat şi împreună o să umpleţi frumos timpul liber, ieşiţi la iarbă verde, la grătar, să practicaţi sporturi extreme. FECIOARĂ Puteţi da o fugă la nişte rude care nu locuiesc prea departe de orasulvostru, să staţi câteva ore pe la ei că s-aveţi timp să vă-ntoarceţi până la noapte. Se poate să primiţi o invitaţie la o ceremonie cu fast, poate e vorba şi despre voi pe-acolo, primiţi vreo nominalizare, un premiu, ceva se-ntâmplă. BALANŢĂ E posibil să plecaţi într-o excursie, sau să-i trimiteţi doar pe copii să viziteze un obiectiv turistic, să se bucure de peisaje. Chef de plimbare-aveti, poate şi anturajul e unul de soi şi o să puteţi da fuga la malul mării, sau în altă zonă, c-o fi vreun sărbătorit căruia să-i ziceţi un la mulţi ani sau casa de piatră. SCORPION Se poate să vă facă o vizită nişte prieteni- asta dacă n-aţi apucat s-o porniţi spre o zonă de agrement. E lume care va căuta şi vrea să vă petreceţi câteva ore împreună pentru că sunteţi pe aceeaşi frecvenţă şi e de profitat de orice prilej ca să va-ncarcati energetic. SĂGETĂTOR Aţi putea da refresh unei relaţii care poate fi exact ceea ce vă doriţi şi să vă gândiţi la serios să vă aşezaţi la casa voastră. Se pare c-o să revedeţi nişte prieteni cu care puteţi face multe lucruri, c-aveţi preocupări comune, şi chiar o să găsiţi un obiectiv de interes ca să valorificaţi la maximum timpul liber. CAPRICORN O petrecere în familie o să vă readucă pe toţi la un loc , să conservaţi tradiţia. O să vă implicaţi, parcă, vrând nevrând într-o activitate care o să fie solicitanta, dar o să v-aducă satisfacţii morale, după o perioadă de mari frustrări VĂRSĂTOR Poate vă duceţi la un botez c-aveţi pe cineva apropiat, dacă nu cumva sunteţi naşi. E momentul să-ntâlniţi şi voi pe cineva care să vă facă fericiţi, să deveniţi părinţi, să exersaţi şi voi traiul în doi, într-o familie. PEŞTI Sunt ceva evenimente pe care n-aţi vrea să le rataţi şi o să ajungeţi pe la câteva, poate chiar la toate. Poate faceţi o trataţie că v-aţi mutat, chiar şi cu chirie şi o să va întreţineţi frumos cu musafirii, sau dacă nu vreţi deranj acasă poate ieşiţi la o terasă, ori la un picnic. BERBEC Poate-i însoţiţi pe copii la meci, la spectacol, au vreo serbare, un concurs, sau merg într-o escursie, dus-întors, de-o zi. Puteţi pleca şi cu colegii într-o escapadă turistică, şi la fel de bine pot fi bunii voştri prieteni, grupul cu care vă petreceţi voi cel mai bine timpul liber. TAUR Cineva care nu vă poate uita va căuta şi se pare că asta şi voiaţi, că relaţia să meargă mai departe, că se poate. O să cheltuiţi nişte bani ca să vă simţiţi bine la un party, sau la plimbare, să nu va refuzati nişte lucruri care v-ar aduce un plus de bunădispoziţie, nimic exagerat.