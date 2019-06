(video) Echipa Liverpool a câștigat al șaselea titlu de campioană în Liga Campionilor din istorie

16:45

Cătălina are 10 ani, iar anul acesta a absolvit clasa a IV-a. Pentru că este o prietenă a echipei diez și una dintre cele mai tinere cititoare ale noastre, am întrebat-o pe Cătălina ce cărți le-ar recomanda altor tineri de diferite vârste să citească, întrucât știm că este pasionată de lectură. Mai jos vedeți recomandările Cătălinei. Articolul Am întrebat un copil de 10 ani care sunt ultimele 10 cărți pe care le-a citit apare prima dată în #diez.