Premierul Pavel Filip a participat, la Iași, la evenimentele prilejuite de vizita Suveranului Pontif Papa Francisc

După periplul de ieri, din București, Papa Francisc a ajuns, astăzi, la Șumleul Silvaniei, unde a oficiat liturghia în fața a peste 90.000 de credincioși catolici. Întregul județ Harghita e află sub cod galben de precipitații abundente. Sâmbătă, în cea de a doua zi a vizitei în România, Papa Francisc a mers la Sanctuarul marian de la Şumuleu Ciuc, unde a oficiat Sfânta Liturghie la altarul aflat în şaua muntelui Şumuleu. Aici are loc în fiecare an cel mai mare pelerinaj catolic din Europa Centra...