„Oare politicienii noștri nu înțeleg că așa nu se mai poate? Dar și poporul nostru ce gînduri are?”

Papa Francisc a sosit vineri la București, la începutul unei vizite de trei zile în România. Suveranul pontif a fost întâmpinat la aeroportul Otopeni de președintele Klaus Iohannis și soția lui, Carmen. Câteva sute de persoane au ieșit pe marginea bulevardului Kiseleff, să-l salute pe Papă. Vizita apostolică are loc sub genericul „Să mergem împreună” și vine la 20 de ani după prima vizită papală în România și în general în vreo țară predominant ortodoxă, făcută de Papa Ioan Paul al Doilea în 1999. Papa Francisc urma să aibă vineri întâlniri cu liderii politici și religioși ai României, iar în zilele următoare va merge în Moldova și în Transilvania să se întâlnească cu credincioși catolici și greco-catolici, cu reprezentanții societății civile, ai romilor etc.