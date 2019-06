Mulțimea așteaptă slujba Papei Francisc, la Șumuleu Ciuc

11:45

Britanică și absolventă de drept, se declară libertariană și crede în libertatea de alegere. De la avocat la ”advocate”, pentru o industrie controversată, dar legală. Am discutat cu Suzanne la „European Publishing Congress” din Viena, unde JTI a organizat o expoziție despre „sustenabilitate”. Evz.md: În primul rând, aș vrea să ne spuneți ceva despre dvs. Suzanne Wise: Sunt din Marea Britanie și am lucrat inițial în industria tutunului, 17 ani. Apoi, am lucrat cinci ani în industria alimentară și alți cinci în sectorul feroviar, după care am revenit la prima dragoste – tutunul. Sunt de profesie avocat. Nu m-am gândit că m-aș putea întoarce, dar „niciodată să nu spui niciodată”. Evz.md: De ce v-ați întors? Suzanne Wise: Un motiv este că am lucrat cu Eddy Pirard, actualul CEO al JTI, la Gallaher, în Marea Britanie. Eddy a fost dintotdeauna un lider inspirațional și este pasionat de sustenabilitate. Mesajul lui este foarte clar: compania trebuie să fie responsabilă și să acționeze corect. JTI este o organizație care face ceea ce trebuie, iar acesta este încă un motiv important pentru care am revenit. Un alt motiv este sustenabilitatea. Industria se schimbă profund. Avem produse cu risc redus, o categorie care crește și reprezintă o parte interesantă a afacerii noastre, cu un mare potențial. Pe termen lung, reprezintă viitorul nostru. Evz.md: Ce înseamnă pentru dvs acest termen „sustenabilitate”? Suzanne Wise: Pentru mine, dar și pentru JTI, sustenabil înseamnă să gândești pe termen lung. Dacă spre exemplu construiești o fabrică sau extinzi afacerea, trebuie conceput un plan nu doar pe trei ani, ci pe cinci, zece, 15 sau chiar pe următorii 20 ani. Astfel, vei construi într-un mod care va avea un impact cât mai pozitiv asupra mediului înconjurător, asupra angajaților și a comunității locale. Evz.md: Ce mesaj ați dori să transmiteți cititorilor noștri? Suzanne Wise: În lumea de astăzi, este din ce în ce mai dificil pentru o companie de tutun să-și facă auzite argumentele. Activiștii cer să fim excluși din societate și să nu ni se permită să ne oferim sprijinul la dezvoltarea acesteia. Consider că e necesar să avem o voce și un loc la masa discuțiilor. Putem vorbi nu doar despre chestiuni legate de industrie, dar și despre alte aspecte cum ar fi mediul sau eforturile noastre de a reduce munca minorilor. De exemplu, am ajutat 39.000 copii, pe care i-am retras de pe culturile de tutun și i-am integrat în sistemul de educație, prin programele noastre de sustenabilitate. Organizațiile antitutun vor să oprească acest tip de activități și orice fel de colaborare cu Națiunile Unite sau cu autoritățile. Este ceva fundamental greșit. Putem fi parte a rezolvării problemei, dar suntem îndepărtați din cauza unor interferențe politice, care acționează împotriva normalității. Dacă vă uitați la problemele societății, mai ales în domeniul sustenabilității, guvernele nu le pot rezolva singure, nici industria nu poate. Toți trebuie să acționăm împreună. Suntem foarte criticați pentru impactul pe care produsele noastre îl au asupra sănătății. Dar și în această privință suntem transparenți în mesaje, consumatorii adulți știu ce fac, iau propriile decizii… Eu cred că industria s-a schimbat. Sunt schimbări clare. Evz.md: În ce sens vorbiți despre schimbare? Suzanne Wise: Industria e mult mai transparentă, mai deschisă, mai încrezătoare în viitor și investește mult în inovație. Sunt lucruri care nu se întâmplau acum 10-15 ani. Dar Organizația Mondială a Sănătății și cei care pledează pentru restricții au aceeași abordare. Acum nu mai e vorba despre sănătate, ci despre industria în sine. Vor să elimine un sector economic. Acesta e obiectivul, nu neapărat îmbunătățirea sănătății publice. Și deja sunt urmărite alte ținte, după același model: taxarea, avertismentele de sănătate etc. A se vedea reglementările apărute în lume pentru băuturile dulci, pentru alcool. Urmează alimentele cu grăsimi, cu zahăr… Pe baza unui curent de opinie se creează o legislație care ne tratează ca și cum am fi copii fără discernământ. Am fost întotdeauna libertariană și am crezut în libertatea de alegere. De când mă știu, detest să mi se spună ce să fac în viața personală. Nu asta e treaba autorităților. Așadar, mă simt bine să vorbesc despre libertatea de alegere și să o susțin. E important: nu tratăm oamenii ca pe copii și nu vrem să fim tratați ca atare.