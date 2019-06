1 Iunie - Ziua Internațională a Copiilor

În fiecare an, în prima zi de vară, se celebrează Ziua Copilului, prilej de a sărbători cea mai frumoasă perioadă din viaţa fiecărui om – copilăria, de a oferi sprijin copiilor, de a aprecia şi iubi copiii şi de a promova respectarea drepturilor și bunăstarea copiilor din toată lumea. Această Zi are loc la date diferite în țări diferite. Pentru prima dată o zi dedicată copiilor a fost sărbătorită în Turcia la 23 aprilie 1920. Ziua Copilului - 1 Iunie, a intrat în istorie începînd cu anul 1925, c...

