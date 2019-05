(foto) Cățelușa Vendetta și rățușca Lemony sau care e formula unei relații de prietenie perfectă

19:00

Uhhh!!! E vară dragii noștri! Aveți la dispoziție 3 luni de zile în care puteți începe lucruri noi, obține experiențe neobișnuite sau să câștigați proprii bani. Up to you, cum spune bunica. Începeți vara cu dreptul și cu multe idei de distracții. Iar noi vă vom ajuta în aceasta. Vedeți mai jos câteva sugestii pentru ziua de 1 iunie. Articolul Evenimente pentru prima zi de vară. #diez vă urează o vacanță fără peripeții apare prima dată în #diez.