Volodimir Zelenski a numit într-o funcție importantă a doua persoană din anturajul oligarhului Kolomoiski

„În anul 2017, fiind în Germania, după ce am cumpărat o sticlă de apă VIO, într-un restaurant, mi-a venit idea de a elabora brandul VIO INOX Ingineering. M-a împins păcatul şi i-am spus dlui Tranga că vreau să utilizez acest brand la toate întreprinderile mele. Ulterior, am dat indicaţii unui colaborator de-al meu să se ocupe de elaborarea brandului. A doua zi îmi vine răspunsul: brandul a fost înregistrat la AGEPI pe numele dlui Andrei Tranga”, a declarat Viorel Vărzari, într-un interviu pentru Zeppelin.md.Ulterior, Vărzari spune că a identificat brandul său și în Registrul de Stat al Federaţiei Ruse, şi în Austria, iar printre fondatori figurau Andrei Tranga şi persoane apropiate interlopului Grigore Caramalac.„După ce am aflat acest lucru, am identificat brandul VIO INOX Ingineering în Rrgistrul de Stat al Federaţiei Ruse, dar şi în Austria.