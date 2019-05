(foto) DescOperă 2019: „Casa de sub stâncă” și „Vila Roz”, locuri în care te poți plimba cu bicicleta, căruța și barca

Festivalul de muzică clasică în aer liber revine la Orheiul Vechi. În acest an, cea de-a patra ediţie „DescoOperă" va avea loc între 14 şi 16 iunie, la Butuceni. Turiștii care vor dori să exploreze această rezervație naturală sunt invitați să intre în ospeție pe câteva ore în satul Trebujeni fie la „Casa de sub stâncă” sau la „Vila Roz”. Articolul (foto) DescOperă 2019: „Casa de sub stâncă” și „Vila Roz”, locuri în care te poți plimba cu bicicleta, căruța și barca apare prima dată în #diez.

