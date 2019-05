Inundații în Chișinău și în mai multe raioane din cauza ploilor ambundente de ieri

16:30

Mai mulți vizitatori ai Muzeului de Artă Modernă din San Francisco au fost păcaliți de un adolescent de 17 ani să creadă că o pereche de ochelari așezați pe podea era o operă de artă postmodernistă, relatează The Independent.„La sosire am fost impresionați de câteva opere de artă și picturi. Cu toate acestea, unele dintre „exponate” nu erau foarte surpinzătoare pentru noi. Am dat peste un animal împăiat așezat pe o pătură gri și ne-am întrebat dacă asta chiar îi impresionează pe alți oameni”, a povestit adolescentul TJ Khayatan. Pentru a-și testa teoria conform căreia ai putea să le vinzi orice oamenilor cât timp ei o percep drept o operă de artă, adolescentul a așezat o pereche de ochelari de vedere pe podea și a așteptat să vadă ce se întâmplă.Nu după mult timp, vizitatorii muzelui au început să se apropie de „opera de artă”, iar unii dintre ei chiar au început să facă poze.