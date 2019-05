Operațiunea „Jackpot”: Patru moldoveni arestați în Italia, după ce timp de un an au jefuit 15 baruri și cluburi// VIDEO

03:00

PE SCURT Sectorul energetic este unul din domeniile vulnerabile ale Republicii Moldova, deoarece nu ar putea asigura securitatea națională în cazul unor situații excepționale. Vulnerabilitatea energetică a Republicii Moldova este cauzată de dependența de gazele naturale și de energia electrică din exterior, infrastructură învechită și tarife necorespunzătoare rigorilor economice. Aderarea Republicii Moldova la Comunitatea Energetică […]