Horoscop 31 mai 2019. Semnale subtile de dragoste

11:30

David, fiul interpretei de muzică populară Cristina Ceauş, şi-a luat rămas bun de la grădiniţă şi e înscris la o şcoală cu profil muzical, informează SHOK.md. „Da! Am un mic absolvent în casă. Sunt mândră că am copil de laudă, în grupă a fost printre primii la învăţătură şi foarte exemplar! Am avut emoţii chiar […]