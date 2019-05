Accent Info 30 мая 2019 (RU)

14:10

• Republica Moldova are 1760 de cetățeni care au obținut venituri mai mari de 1 milion de lei pe parcursul anului 2018. Cel mai tânăr milionar are 21 de ani, iar cel mai învârstă – 90 de ani, transmite IPN. • Potrivit Serviciului Fiscal de Stat, cei 1760 de milionari au înregistrat în total venituri de peste 6 miliarde de lei și au achitat aproape 480 de milioane de lei sub formă de impozit pe venit. Venitul maxim obținut de către un cetățean este de 83 de milioane de lei. Majoritatea milionaril...