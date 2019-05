Rebelii pentru mediu. Versiunea Chişinău

19:40

La Moscova, intelectuali importanți ruși și o serie de disidenți din perioada sovietică au participat la o acțiune în sprijinul istoricului Iuri Dmitriev, specializat în cercetarea istoriei Gulag-ului, acuzat că și-ar fi abuzat fiica adoptivă. Acuzație pe care istoricul o respinge drept motivată politic. Personalitățile ruse adunate la centrul „Andrei Saharov ”de la Moscova au cerut eliberarea sa imediată. Cazul împotriva istoricului a început in 2016, după ce acesta a cercetat mai multe locuri din Karelia în care au fost ucise victime ale represiunii staliniste. A fost arestat in 2016 pentru ceea ce procuratura a spus că ar fi fost pornografie infantilă, bazându-și acuzarea pe fotografii ale fiicei sale adoptive, confiscate din computerul sau. Dmitriev și-a susținut nevinovăția și în aprilie 2018, a fost achitat de o instanță locală dar Curtea Supremă din Karelia a făcut recurs și a ordonat reluarea cazului. Istoricul a fost arestat din nou în iunie 2018, de data aceasta sub acuzația de abuz sexual asupra unei minore – fiind vorba tot de fiica sa adoptivă. La reuniunea de joi, de la centrul Saharov de la Moscova, avocatul său a spus că autoritățile din penitenciar fac presiuni asupra istoricului pentru a-l face să-și recunoască vina, implicându-i și pe ceilalți deținuți din celulă.