La Kabul a avut loc un atac sinucigaş revendicat de ISIS

Ajunse la faţa locului activistele la bustul gol s-au urcat zece minute pe celebrele coloane Buren din curte, mai întâi în linişte şi cu pumnii ridicaţi, apoi eliberând fumigene roz şi strigând: "Pentru femeile asasinate, patria indiferentă", "Nici una în plus" şi "Opriţi feminicidul!". Sloganurile au fost apoi reluate şi în timpul ieşirii lor rapide până în Piaţa Palais-Royal, în faţa Muzeului Luvru, unde militantele s-au dispersat rapid, sub privirile celor câtorva turişti prezenţi la faţa locului. Pe sâni ele şi-au pictat în negru numele femeilor ucise în Franţa de la 1 ianuarie: "Gaëlle, înjunghiată în şase luni de sarcină", "Josette, împuşcată mortal", "Chantal, omorâtă în bătaie", "Céline, aruncată de la fereastră cu bebeluşul său de trei luni". Este o acţiune simbolică, menită "a crea un Panteon sub cerul liber pentru a le omagia", a explicat pentru AFP ucraineanca Inna Şevcenko, figură emblematică a mişcării Femen. "La fiecare două zile, numărăm o nouă victimă" şi "nu vedem întotdeauna reacţia la care ne-am fi aşteptat", a adăugat ea, denunţând "indiferenţa guvernului" francez pe acest subiect. Această acţiune a avut de asemenea ca scop să "sensibilizeze societatea" la fenomenul feminicidelor din ţară. "Dacă ar fi existat 60 de victime bărbaţi, imaginaţi-vă care ar fi fost reacţia", a spus ea. În 2017, 130 de femei au fost ucise de soţul lor sau de fostul soţ, adică una la trei zile. În fiecare an, în Franţa, aproape 220.000 de femei sunt supuse violenţelor din partea partenerului lor sau fostului partener.